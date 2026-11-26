В возрасте 79 лет скончался знаменитый нигерийский актёр Пит Эдочи, которого считают одним из основоположников национальной киноиндустрии — Нолливуда. Артист ушёл из жизни 25 ноября в городе Энугу после продолжительной борьбы с раком предстательной железы, сообщает издание Punch со ссылкой на заявление семьи.

Соболезнования родственникам актёра, его коллегам и поклонникам выразил президент Нигерии Бола Тинубу. Глава государства подчеркнул, что работы Эдочи познакомили зрителей по всему миру с культурным наследием страны, а память о нём сохранится на протяжении многих поколений.

Свою профессиональную карьеру Эдочи начал в 1967 году на радио. Переломным моментом для него стал 1987 год, когда артист сыграл Оконкво в телевизионной экранизации романа Чинуа Ачебе «И пришло разрушение». Эта роль принесла ему известность далеко за пределами Нигерии.

Среди наиболее заметных работ актёра — фильмы Igodo, Rituals и Lionheart. За вклад в развитие культуры Эдочи был удостоен государственной награды — ордена Нигера.

У артиста остались супруга Жозефина и дети. О дате и месте похорон родственники сообщат позднее.

Напомним, в сентябре нигерийский кинематограф пережил ещё одну утрату. В возрасте 26 лет скончалась актриса и популярная блогерша Нимми Феррари. Девушки не стало за несколько дней до новоселья в собственном доме, строительство которого она недавно завершила.