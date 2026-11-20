Непосредственной причиной смерти британского актёра Патрика Стюарта стала остановка сердца и дыхания на фоне нейрокогнитивного расстройства. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти артиста.

Согласно документу, у Стюарта была деменция с тельцами Леви — прогрессирующее заболевание, которое влияет на память, мышление и двигательные функции. Кроме того, актёр страдал болезнью Альцгеймера. Оба диагноза ранее упоминались в заявлении его представителей после кончины.

Из свидетельства также выяснилось, что тело артиста кремировали необычным способом. Процедуру провели 3 ноября с помощью щелочного гидролиза, известного как водная кремация. При таком методе вместо огня используются вода и специальные химические вещества.

Патрик Стюарт скончался 28 октября 2026 года в возрасте 86 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находились супруга Санни Озелл и близкие. О смерти актёра стало известно на следующий день.

Мировую известность Стюарту принесла роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». Он появлялся в образе командира звездолёта на протяжении семи сезонов, а затем вернулся к персонажу в полнометражных фильмах. Другой знаменитой работой британца стала роль профессора Чарльза Ксавьера в серии «Люди Икс».

Ранее Life.ru сообщал о смерти Патрика Стюарта и реакции его коллег. Иэн Маккеллен, Хью Джекман и другие звёзды Голливуда почтили память актёра, вспоминая его талант, доброту и многолетнюю работу в кино. В Marvel Studios подчеркнули, что созданный Стюартом образ Профессора Икс стал знаковым для нескольких поколений зрителей.