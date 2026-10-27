Легендарный «Олимпийский» готовят к открытию: Собянин рассказал, когда москвичи смогут вернуться в комплекс

Обновлённый спорткомплекс «Олимпийский» в Москве начнут поэтапно открывать в 2027 году. К этому времени планируется закончить основные строительные работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения объекта.

Основные работы по реконструкции «Олимпийского» завершат в 2027 году. Видео © Telegram/ Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам градоначальника, масштабная реконструкция вышла на заключительный этап. При этом точные сроки запуска отдельных площадок пока не названы.

«Стройка выходит на финишную прямую. В 2027 году все основные работы будут завершены, и комплекс поэтапно будет запускаться в эксплуатацию», — заявил Собянин.

Вместо прежней спортивной арены на Олимпийском проспекте создают многофункциональный комплекс, объединяющий площадки для тренировок, соревнований, концертов и семейного отдыха. Посетителям обещают бассейны, аквапарк, концертные и спортивные залы.

Одной из главных трудностей стала необычная конструкция новых зданий. Строителям приходится соединять несколько корпусов разной высоты и разрабатывать специальные инженерные решения. Именно масштабом и технологической сложностью проекта мэр объяснил длительность работ.

Реконструкция началась в 2019 году после закрытия старого «Олимпийского». Комплекс, построенный к московской Олимпиаде 1980 года, на протяжении десятилетий принимал крупные спортивные соревнования и концерты.

Развитие городской инфраструктуры останется одним из направлений долгосрочного планирования Москвы. Ранее Сергей Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2027–2029 годы. Как сообщал Life.ru, документ подготовлен с учётом стратегии развития города до 2040 года. При формировании финансового плана власти учитывали задачи в сфере экономики, инфраструктуры и социальной политики. Таким образом, завершение реконструкции «Олимпийского» совпадёт с началом нового трёхлетнего бюджетного периода.