Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета столицы на три года
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Проект бюджета Москвы на ближайшие три года поступил на рассмотрение депутатов Московской городской думы. Документ охватывает период с 2027 по 2029 год и опирается на долгосрочную стратегию развития столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.
При подготовке финансового плана городские власти учитывали перспективы развития Москвы вплоть до 2040 года. Речь идёт о стратегических направлениях, связанных с экономикой, инфраструктурой и социальной сферой.
Таким образом, трёхлетний бюджет сформирован с учётом не только текущих потребностей мегаполиса, но и задач, рассчитанных на более продолжительный период. Следующим этапом станет рассмотрение документа в Мосгордуме.
Ранее Life.ru писал, что Москва заняла первое место среди российских агломераций по объёму валового городского продукта. Кроме того, столичные власти продолжают поддерживать деловую активность: портал поставщиков Москвы уже объединил около 410 тысяч предпринимателей со всей страны.
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