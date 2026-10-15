Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета столицы на три года

Проект бюджета Москвы на ближайшие три года поступил на рассмотрение депутатов Московской городской думы. Документ охватывает период с 2027 по 2029 год и опирается на долгосрочную стратегию развития столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.

При подготовке финансового плана городские власти учитывали перспективы развития Москвы вплоть до 2040 года. Речь идёт о стратегических направлениях, связанных с экономикой, инфраструктурой и социальной сферой.

Таким образом, трёхлетний бюджет сформирован с учётом не только текущих потребностей мегаполиса, но и задач, рассчитанных на более продолжительный период. Следующим этапом станет рассмотрение документа в Мосгордуме.