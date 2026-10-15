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Опубликовано 15 октября, 15:56

Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета столицы на три года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Проект бюджета Москвы на ближайшие три года поступил на рассмотрение депутатов Московской городской думы. Документ охватывает период с 2027 по 2029 год и опирается на долгосрочную стратегию развития столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.

При подготовке финансового плана городские власти учитывали перспективы развития Москвы вплоть до 2040 года. Речь идёт о стратегических направлениях, связанных с экономикой, инфраструктурой и социальной сферой.

Таким образом, трёхлетний бюджет сформирован с учётом не только текущих потребностей мегаполиса, но и задач, рассчитанных на более продолжительный период. Следующим этапом станет рассмотрение документа в Мосгордуме.

Собянин обозначил главную задачу Москвы
Собянин обозначил главную задачу Москвы

Ранее Life.ru писал, что Москва заняла первое место среди российских агломераций по объёму валового городского продукта. Кроме того, столичные власти продолжают поддерживать деловую активность: портал поставщиков Москвы уже объединил около 410 тысяч предпринимателей со всей страны.

Больше новостей о развитии столицы — в разделе «Москва» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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