Легенды снова на скамейке: «Детройт» увековечил знаменитую «Русскую пятёрку»

На домашней арене клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» появилась выставка, посвящённая знаменитой «Русской пятёрке». Об этом сообщил журналист The Athletic Макс Бултман.

Внутри Little Caesars Arena установили композицию с Сергеем Фёдоровым, Вячеславом Козловым, Игорем Ларионовым, Владимиром Константиновым и Вячеславом Фетисовым. Хоккеисты изображены сидящими вместе на скамейке запасных, а за их спинами — аплодирующие болельщики.

«Русская пятёрка» сформировалась в «Детройте» в сезоне-1995/96. Главный тренер Скотти Боумэн одновременно выпускал на лёд трёх российских нападающих — Фёдорова, Ларионова и Козлова — и двух защитников — Константинова и Фетисова.

Именно эта пятёрка стала одной из визитных карточек команды середины 1990-х. В 1997 году «Детройт» завоевал Кубок Стэнли впервые за 42 года, обыграв в финале «Филадельфию» в четырёх матчах.

Через несколько дней после чемпионства Константинов получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии, которые завершили его игровую карьеру. В следующем сезоне «Детройт» снова выиграл Кубок Стэнли уже без него на льду, а победу команда посвятила своему партнёру.

Особое место в истории клуба занимает и Фёдоров. В январе 2026 года «Детройт» вывел из обращения его 91-й номер и поднял именной свитер россиянина под своды Little Caesars Arena. На церемонии присутствовал в том числе Константинов.