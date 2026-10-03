Александр Овечкин установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ в первом матче «Вашингтона» в новом сезоне. В победной встрече с «Каролиной» — 5:2 — 41-летний россиянин провёл на площадке всего 12 минут 46 секунд.

Это минимальное игровое время Овечкина за всю карьеру в лиге в матчах, которые он не завершал досрочно из-за травмы или удаления. На необычную статистику обратил внимание журналист The Hockey News Сэмми Силбер.

Несмотря на сокращённое время на льду, капитан «Кэпиталз» успел набрать первое очко сезона. В первом периоде Овечкин поучаствовал в комбинации, завершившейся шайбой новичка «Вашингтона» Алекса Туха. Россиянину записали результативную передачу.

Сам Тух оформил дубль в дебютном матче за столичную команду. Ещё по шайбе у «Вашингтона» забросили Коул Хатсон, Якоб Чикран и Райан Леонард. Вратарь Логан Томпсон отразил 31 бросок.

Для Овечкина встреча стала первым официальным матчем после повреждения нижней части тела, из-за которого он пропустил всю предсезонную подготовку. Перед стартом регулярного чемпионата тренерский штаб сообщал, что россиянин восстановился и готов играть.

Теперь на счету Овечкина 929 шайб и 759 результативных передач в 1574 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин остаётся лучшим снайпером в истории лиги, опережая прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт уже в ночь на 4 октября по московскому времени в гостях против «Тампа-Бэй». Для «Кэпиталз» это будет вторая игра за два дня.