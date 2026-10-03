«Вашингтон» начал сезон с победы, Овечкин отметился результативным действием

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным действием в новом сезоне НХЛ. Его команда на выезде победила действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:2.

Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке «Вашингтона» на 7-й минуте встречи. Россиянин передал шайбу Пьеру-Люку Дюбуа, после чего тот ассистировал Алексу Таку. Позднее Так оформил дубль. Ещё по шайбе у победителей забросили Коул Хатсон, Джейкоб Чикран и Райан Леонард. За «Каролину» отличились Себастьян Ахо и К’Андре Миллер.

Передача стала для Овечкина 759-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего за карьеру в регулярке россиянин набрал 1688 очков и занимает по этому показателю десятое место в истории лиги.

Матч с «Каролиной» стал для 41-летнего Овечкина первым в его 22-м сезоне в НХЛ. Все встречи предсезонной подготовки форвард пропустил из-за травм. Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь на 4 октября по московскому времени на выезде против «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Каролина» в тот же день встретится в гостях с «Филадельфией Флайерз».

Ранее Овечкин вошёл в заявку «Вашингтона» на стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27. До этого российский форвард пропустил всю предсезонную подготовку команды из-за повреждения. В заявку «Кэпиталз» на начало чемпионата вошли 14 нападающих, семь защитников и два вратаря. Встреча с «Каролиной» стала для Овечкина первым официальным матчем после возвращения на лёд.