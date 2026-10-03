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Опубликовано 3 октября, 06:41

Овечкин обошёл Эспозито по очкам в стартовых матчах НХЛ

Обложка © X / Washington Capitals

Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин поднялся на шестое место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в стартовых матчах сезонов. Россиянин отметился голевой передачей во встрече «Вашингтона» с «Каролиной».

«Кэпиталз» на выезде победили действующего обладателя Кубка Стэнли со счётом 5:2. Для капитана столичной команды эта игра стала 22-й первой встречей регулярного чемпионата в карьере.

После результативной передачи на счету Овечкина стало 26 очков в таких матчах. По этому показателю он обошёл Мишеля Гуле, Фила Эспозито, Адама Оутса, Эла Маккинниса и Горди Хоу.

Лидером рейтинга остаётся Яромир Ягр, набравший 39 баллов в стартовых играх сезонов НХЛ.

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Ранее Life.ru писал, что «Вашингтон» начал новый сезон НХЛ с победы над «Каролиной» со счётом 5:2. Александр Овечкин отметился результативной передачей и помог «Кэпиталз» успешно провести первый матч регулярного чемпионата.

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Виталий Приходько
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