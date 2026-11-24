Датская компания LEGO A/S зарегистрировала в России товарный знак LEGO Education. По данным Life.ru, запись появилась в реестре Роспатента 18 ноября. Исключительные права на бренд будут действовать до июня 2035 года.

Регистрация распространяется на игрушки, канцелярские принадлежности, а также образовательные и развлекательные услуги. Само по себе оформление товарного знака не означает возобновления поставок продукции или возвращения компании на российский рынок.

LEGO Education — образовательное подразделение LEGO Group, созданное в 1980 году. Оно разрабатывает учебные конструкторы, программное обеспечение и методики для детских садов, школ и образовательных кружков.

В 2022 году LEGO объявила о прекращении коммерческой деятельности в России. На российском рынке компания представлена юридическим лицом ООО «Лего», зарегистрированным в октябре 2002 года. Его учредителем выступает датская LEGO A/S.

Согласно приведённым данным, с 2024 года выручка российского юрлица остаётся нулевой. При этом по итогам прошлого года его прибыль составила 251,9 млн рублей против 357,2 млн рублей в 2024-м.

Ранее Microsoft зарегистрировала в России более 20 товарных знаков, несмотря на приостановку продаж своих продуктов в стране. Среди них — названия видеоигр Halo, Minecraft, Starfield и World of Warcraft, консоли Xbox, а также сервисов OneDrive, Outlook, SharePoint и Microsoft Defender.