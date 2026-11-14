Американская корпорация Microsoft, приостановившая продажи своих продуктов в России, зарегистрировала в стране товарный знак Microsoft 365. Права на название популярного пакета офисных программ и облачных сервисов будут действовать до октября 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку компания подала из США ещё в октябре 2025 года от имени «Майкрософт корпорейшн». Регистрация прошла по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 9 и 42. Они охватывают компьютерное программное обеспечение и предоставление программных продуктов как услуги.

Microsoft 365 представляет собой облачную экосистему, объединяющую приложения Word, Excel, PowerPoint, почтовый сервис Outlook, платформу для видеоконференций Teams и хранилище OneDrive. При этом регистрация товарного знака не означает, что американская компания собирается возобновить продажи подписок в России. Она позволяет правообладателю защищать название своих продуктов от использования без разрешения.

Корпорация объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России в марте 2022 года. Однако даже после сокращения присутствия на рынке Microsoft продолжила оформлять права на интеллектуальную собственность.

Ранее Life.ru сообщал, что в январе 2026 года Microsoft и её дочерние структуры зарегистрировали в России более 20 товарных знаков. Среди них оказались названия популярных видеоигр Halo, Minecraft, Starfield и World of Warcraft, консоли Xbox, а также сервисов OneDrive, Outlook, SharePoint и Microsoft Defender. Большинство заявок корпорация направила в Роспатент ещё осенью 2025 года.