В России расширили эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. К проекту присоединятся Республика Карелия и Красноярский край, где жители небольших и отдалённых сёл смогут покупать необходимые препараты без поездок в районные центры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее участниками эксперимента стали Нижегородская и Курская области. Теперь проект охватит четыре региона. Главная задача инициативы — обеспечить лекарствами жителей населённых пунктов, в которых нет стационарных аптек и других организаций, имеющих право продавать медикаменты.

Передвижные аптечные пункты представляют собой специально оборудованные автомобили. Они смогут приезжать в сёла и деревни по заранее установленным маршрутам, позволяя людям приобретать востребованные лекарства неподалёку от дома.

При этом ассортимент мобильных аптек будет ограничен. В них нельзя продавать препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Под запретом также лекарства с содержанием этилового спирта более 25% и средства, требующие особых условий хранения.

К продаже допустят только аптечные организации, соответствующие установленным требованиям. Для участия в эксперименте необходимы фармацевтическая лицензия со сроком действия не менее трёх лет и специальное разрешение Росздравнадзора. Обслуживать покупателей должны квалифицированные фармацевтические работники.

Автомобили оборудуют системами хранения медикаментов, а также средствами приёма платежей. Сведения о проданных препаратах будут передаваться в государственную систему мониторинга движения лекарств. Маршруты и графики посещения населённых пунктов определят региональные власти.

Эксперимент рассчитан до 1 сентября 2029 года. За это время власти намерены оценить эффективность нового формата торговли и возможность его дальнейшего распространения на другие территории страны.

Ранее Life.ru сообщал, что 6 ноября правительство утвердило первых участников эксперимента с передвижными аптеками — Курскую и Нижегородскую области. Тогда в Минздраве пояснили, что мобильные пункты будут обслуживать только населённые пункты, где нет стационарных аптечных организаций. Для участия аптечным сетям потребуется соблюдать требования к хранению препаратов, квалификации сотрудников и оснащению транспорта. Первоначально интерес к эксперименту проявляли 11 российских регионов, однако присоединение каждого из них требует отдельного решения правительства.