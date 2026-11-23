Барсучий жир, который россияне традиционно используют для лечения простуды и кашля, может оказаться источником опасных инфекций. На фоне сезонного спроса стоимость продукта способна расти, а вместе с ней увеличивается риск столкнуться с подделками и сырьём неизвестного происхождения. Об этом Life.ru рассказали врач-инфекционист Марият Мухина и эколог Илья Рыбальченко.

По словам Мухиной, барсучий жир содержит жирные кислоты и жирорастворимые витамины, однако его состав не гарантирует лечебного эффекта. Главную опасность представляют продукты, изготовленные из животных, не прошедших ветеринарную проверку. В частности, при попадании заражённых мышечных тканей в жир существует риск передачи трихинеллёза.

Это паразитарное заболевание может сопровождаться высокой температурой, отёками лица, сильными мышечными болями и поражением внутренних органов. Личинки трихинелл способны сохраняться в недостаточно обработанных тканях животных, поэтому домашнее вытапливание жира не следует считать надёжной гарантией безопасности.

Дополнительную угрозу, предупредила инфекционист, представляют бактерии, которые могут попасть в продукт при кустарной разделке туши, приготовлении и хранении. Кроме того, при длительном контакте с кислородом жир окисляется и прогоркает. В таком сырье образуются нежелательные продукты распада липидов.

Эколог Илья Рыбальченко обратил внимание на экономическую сторону проблемы. По его словам, повышенный сезонный спрос на барсучий жир может опережать легальное предложение, создавая стимулы для незаконной добычи животных и фальсификации продукции.

«Под видом барсучьего жира потенциально могут продавать свиной, говяжий или смесь разных животных жиров», — пояснил эксперт.

Рыбальченко напомнил, что федеральными правилами установлен сезон охоты на барсука с 15 августа по 31 октября. Поэтому рост спроса в ноябре и декабре не даёт права на новую добычу животных вне разрешённых сроков. При этом определить подлинность сильно переработанного жира по цвету, запаху и консистенции практически невозможно. Для проверки могут потребоваться лабораторные исследования.

Эксперты также подчеркнули, что убедительных клинических доказательств эффективности барсучьего жира против простуды, бронхита и кашля нет. Особенно опасно использовать его вместо назначенного лечения: за привычным кашлем может скрываться серьёзное заболевание, включая пневмонию.

Покупателям рекомендуют обращать внимание на происхождение продукта, сведения о производителе и подтверждение ветеринарного контроля. Жир неизвестного происхождения, особенно приобретённый у частных продавцов без документов, представляет дополнительные риски для здоровья.