«Леолёт» более четырёх часов кружил над Подмосковьем и вернулся в Шереметьево
«Леолёт». Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Самолёт Boeing 777-300 с изображением дальневосточного леопарда более четырёх часов кружил над Подмосковьем из-за ограничений воздушного движения на фоне атаки беспилотников. Как сообщает телеграм-канал «Московская хроника», необычный лайнер, известный под названием «Леолёт», в итоге вернулся в аэропорт Шереметьево.
За перемещениями воздушного судна следили тысячи пользователей интернета. Одновременно за полётом на сервисе Flightradar24 наблюдали более 14 тысяч человек.
«Леолёт» принадлежит авиакомпании «Россия» и отличается специальной окраской с изображением дальневосточного леопарда на носовой части фюзеляжа. Самолёт носит имя «Уссурийск», а его необычный дизайн призван привлечь внимание к сохранению редкого хищника.
Напомним, Минтранс взял под особый контроль ситуацию в московских аэропортах. На фоне атаки беспилотников и временных ограничений воздушного движения во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево возникли массовые задержки и отмены рейсов. Часть самолётов направили на запасные аэродромы, а другие были вынуждены ожидать разрешения на посадку в воздухе. Службы аэропортов перевели на усиленный режим работы, для помощи пассажирам привлекли дополнительный персонал.