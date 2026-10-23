«Леолёт» более четырёх часов кружил над Подмосковьем и вернулся в Шереметьево

Самолёт Boeing 777-300 с изображением дальневосточного леопарда более четырёх часов кружил над Подмосковьем из-за ограничений воздушного движения на фоне атаки беспилотников. Как сообщает телеграм-канал «Московская хроника», необычный лайнер, известный под названием «Леолёт», в итоге вернулся в аэропорт Шереметьево.

За перемещениями воздушного судна следили тысячи пользователей интернета. Одновременно за полётом на сервисе Flightradar24 наблюдали более 14 тысяч человек.

«Леолёт» принадлежит авиакомпании «Россия» и отличается специальной окраской с изображением дальневосточного леопарда на носовой части фюзеляжа. Самолёт носит имя «Уссурийск», а его необычный дизайн призван привлечь внимание к сохранению редкого хищника.