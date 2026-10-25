Леопард набросился на смотрительницу зоопарка и отправил её в реанимацию

Сотрудница нидерландского сафари-парка Beekse Bergen оказалась в критическом состоянии после нападения леопарда. Женщина получила тяжёлые травмы головы и перенесла операцию. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Происшествие случилось 24 октября около 11 часов утра в городе Хилваренбек. Смотрительница, которой около 50 лет, зашла в закрытое помещение с двумя переднеазиатскими леопардами. Животных перевели туда накануне из-за непогоды.

В какой-то момент один из хищников напал на женщину. Пострадавшая успела воспользоваться рацией, а её крики услышали коллеги. Один из сотрудников немедленно направился к вольеру, чтобы помочь ей.

На место вызвали экстренные службы, включая санитарный вертолёт. Женщину доставили в больницу, где ей потребовалось хирургическое вмешательство. По данным СМИ, после операции её ввели в медикаментозную кому. Состояние пострадавшей остаётся тяжёлым.

Руководитель отдела по уходу за животными Мартин ван Хис назвал случившееся тяжёлым потрясением для коллектива. Он отметил, что сотрудница обычно очень внимательно относилась к правилам безопасности.

Несмотря на произошедшее, руководство зоопарка не намерено усыплять леопарда. В администрации подчеркнули, что животное действовало в соответствии со своими природными инстинктами, поэтому наказывать его не собираются.

Похожий случай произошёл 11 октября в британском зоопарке Yorkshire Wildlife Park. Как сообщал Life.ru, мужчина самостоятельно перелез через ограждение и оказался в вольере с тиграми. Один из хищников напал на посетителя, несмотря на попытки сотрудников отпугнуть животное. От полученных травм мужчина погиб. После происшествия зоопарк временно закрыли, посетителей вывели с территории, а тигра оставили в вольере.