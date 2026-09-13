Бастрыкин затребовал доклад о гибели сотрудницы зоопарка «Тайган»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о гибели сотрудницы крымского зоопарка «Тайган» в 2024 году. Об этом сообщили в СК РФ.

Поводом для поручения стал сюжет федерального телеканала, в котором рассказывалось о разногласиях родственников погибшей с выводами следствия. Семья не согласна с установленными обстоятельствами произошедшего.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета», — говорится в сообщении.