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Опубликовано 13 сентября, 14:11

Бастрыкин затребовал доклад о гибели сотрудницы зоопарка «Тайган»

Леокадия Перевалова. Обложка © VK / Тайган и другие парки Крыма

Леокадия Перевалова. Обложка © VK / Тайган и другие парки Крыма

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о гибели сотрудницы крымского зоопарка «Тайган» в 2024 году. Об этом сообщили в СК РФ.

Поводом для поручения стал сюжет федерального телеканала, в котором рассказывалось о разногласиях родственников погибшей с выводами следствия. Семья не согласна с установленными обстоятельствами произошедшего.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета», — говорится в сообщении.

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков полностью восстановился после нападения льва
Владелец парка «Тайган» Олег Зубков полностью восстановился после нападения льва

Напомним, что 16 октября 2024 года в крымском парке львов «Тайган» произошла трагедия: сотрудница учреждения Леокадия Перевалова погибла после нападения трёх хищников. Женщина зашла в вольер для уборки, однако не закрыла засов между двумя помещениями клетки. Львы набросились на неё и нанесли смертельные травмы. Перевалова проработала в парке почти 17 лет. Директор «Тайгана» Олег Зубков назвал причиной случившегося человеческий фактор. По его словам, погибшая хорошо знала животных и была самой опытной сотрудницей учреждения. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. После трагедии Зубков заявил, что семье погибшей окажут необходимую помощь, в том числе возьмут на себя организацию похорон. Позже директор рассказал, что сытые львы не только растерзали женщину, но и обглодали ей ноги.

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Милена Скрипальщикова
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