ЛЭП между Румынией и Молдавией назовут в честь Дональда Трампа

Проектируемая линия электропередачи, которая свяжет Румынию и Молдавию, будет носить имя нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в американском посольстве в Кишинёве.

ЛЭП мощностью 400 кВ протянется на 190 километров, из которых 70 километров — по территории Молдавии. На текущий момент страны соединяют лишь две линии.

Ранее Дональд Трамп призвал назвать в свою честь строящийся мост через реку Мобил в Алабаме. По словам президента США, он готов предоставить строителям столько средств, сколько потребуется для возведения «самого большого моста в мире».