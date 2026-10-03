«Буду счастлив»: Трамп попросил назвать мост в Алабаме в свою честь

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение назвать его именем строящийся мост через реку Мобил в Алабаме. Об этом он заявил на митинге в городе Мобил, где выступал перед сторонниками.

Идею ранее выдвинул конгрессмен Барри Мур. Он предложил назвать сооружение Donald J. Trump Bridge. На митинге республиканец отреагировал на инициативу словами: «Может, они наконец назовут этот чёртов мост в мою честь, и я буду счастлив». Кроме того, американский лидер допустил, что предоставит строителям «столько средств, сколько они захотят, чтобы это был самый большой мост в мире».

При этом решение о переименовании пока не принято. Строящийся объект официально называется Mobile River Bridge и входит в крупный проект Mobile River Bridge and Bayway стоимостью около $3,2 млрд. В Алабаме обсуждались и другие варианты названия. В частности, предлагалось увековечить имя музыканта Джимми Баффетта. Окончательное решение по названию моста предстоит принять властям штата.

А ранее американский президент захотел переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». Он также вновь заявил, что США контролируют стратегический водный путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Дональд Трамп позднее опубликовал карту Персидского залива, на которой Ормузский пролив обозначен как «TRUMP STRAIT» — «Пролив Трампа». На карте пролив выделен синим кругом, а его новое название помещено в крупную плашку.