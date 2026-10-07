ЛЭП повреждена в Воронежской области при отражении атаки 64 беспилотников

Масштабная атака беспилотников произошла минувшей ночью в Воронежской области. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 64 БПЛА над девятью районами и двумя городскими округами региона.

По предварительным данным, люди не пострадали. При падении обломков на юге области была повреждена линия электропередач, из-за чего несколько населённых пунктов временно остались без электричества. На месте работают оперативные службы. Специалисты занимаются устранением последствий повреждения инфраструктуры и восстановлением электроснабжения.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что угроза атаки беспилотников в регионе уже снята. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 30 беспилотников. Воздушную атаку отражали сразу в четырёх районах региона — Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском. По предварительным данным, никто не пострадал, а информация о возможных повреждениях уточнялась.