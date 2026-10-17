Лепс назвал Мадонну феноменом без голоса и подачи

Американская певица Мадонна добилась мировой известности благодаря огромной работоспособности, а не выдающимся вокальным способностям. Такое мнение высказал народный артист России Григорий Лепс. Он раскритиковал манеру исполнения поп-звезды и заявил, что не считает её сильной вокалисткой. Слова музыканта передаёт Telegram-канал Rocket Mag.

По мнению Лепса, главная причина многолетнего успеха Мадонны — её трудолюбие. Артист считает, что певица сумела стать мировой знаменитостью, хотя не обладает сильным голосом и особой манерой подачи песен.

«Феномен катастрофический. Работоспособность сумасшедшая у этой дамы. Ни голоса, ни подачи, ничего нет», — подчеркнул Лепс.

Исполнитель песни «Рюмка водки на столе» также рассказал, кого считает настоящими профессионалами в вокальном искусстве. По его мнению, сильным голосом и высоким уровнем исполнения отличаются прежде всего артисты Большого театра.

При этом Лепс не стал относить себя к числу исполнителей с выдающимися вокальными данными. Певец признал, что и сам не обладает таким голосом. Он объяснил, что популярность артистов зависит не только от вокального мастерства, но и от узнаваемого тембра, диапазона и репертуара.

«У нас тембр голоса и какой-то диапазон. Всё. Узнаваемость, произведения, репертуар», — добавил артист.