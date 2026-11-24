В Иркутске местного жителя приговорили к 17 годам колонии строгого режима за контрабанду лесоматериалов стоимостью свыше 212 миллионов рублей. Помимо длительного тюремного срока, 52-летнему мужчине назначили штраф в размере четырёх миллионов рублей и ограничение свободы на три года. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установил суд, мужчина работал в лесопромышленной сфере и в 2017 году создал организованную преступную группу для незаконного экспорта древесины. В её состав вошли его знакомые, в том числе иностранные граждане.

За четыре года участники группы вывезли за таможенную границу Евразийского экономического союза около 40 тысяч кубометров лесоматериалов. Значительная часть древесины была заготовлена незаконно.

В ходе разбирательства подсудимый свою вину не признал. Ленинский районный суд Иркутска признал его виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов и незаконном создании юридических лиц.

Кроме того, суд постановил обратить в доход государства более 212 миллионов рублей — сумму, эквивалентную стоимости вывезенной древесины. Уголовные дела в отношении остальных участников группы выделены в отдельное производство.

Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровске вынесли приговор россиянину и гражданину Китая за контрабанду леса стоимостью более трёх миллионов рублей. Иностранца приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима, а его сообщника оштрафовали на 450 тысяч рублей.