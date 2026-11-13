Девятый кассационный суд во Владивостоке оставил в силе приговор сахалинскому бизнесмену Олегу Кану, известному как «крабовый король». Предприниматель заочно осуждён на 24 года колонии строгого режима за контрабанду краба, создание преступного сообщества и уклонение от уплаты налогов. При этом адвокаты продолжают настаивать, что их подзащитного уже нет в живых. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на материалы суда.

Защита пыталась оспорить решение Фрунзенского районного суда Владивостока от 12 декабря 2025 года, которое ранее устояло в апелляционной инстанции. Однако кассация не нашла оснований для его отмены.

Одним из главных аргументов адвокатов оставалась предполагаемая смерть предпринимателя. Они утверждали, что Кан скончался за границей ещё в 2023 году, и представляли документы в подтверждение своей позиции. Однако суды не признали эти доказательства достаточными для прекращения уголовного преследования.

По материалам дела, с 2014 по 2019 год Кан и его сообщники организовали незаконные поставки живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. Общий объём контрабанды превысил три тысячи тонн, а стоимость незаконно вывезенной продукции оценили в 2,6 миллиарда рублей.

Помимо 24 лет лишения свободы, предпринимателю назначили штраф в размере пяти миллионов рублей. Также суд постановил обратить в доход государства более 4,26 миллиарда рублей, признанных эквивалентом доходов от преступной деятельности.

Ранее Кан получил ещё один заочный приговор — 17 лет колонии за организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Сам предприниматель находится в международном розыске, а его местонахождение остаётся неизвестным.

После отказа кассационной инстанции защита может попытаться добиться пересмотра уголовного дела в Верховном суде России.