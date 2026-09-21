Суд отказал в отводе судьи по делу сына «крабового короля» Кана

Суд во Владивостоке продолжит заочный процесс над сыном «крабового короля». На очередном заседании Фрунзенский районный суд не нашёл оснований для замены председательствующего: ходатайство защиты об отводе судьи отклонено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елену Оленеву.

Сторона защиты добилась вызова в суд свидетелей. Суд удовлетворил соответствующую просьбу и направил им извещения о необходимости явиться на заседание. Один из свидетелей уже дал показания, которые были оглашены в ходе процесса. Разбирательство отложили до 28 сентября. Подсудимый в нём не участвует: дело рассматривается в особом заочном порядке, предусмотренном частью 5 статьи 247 УПК РФ.

Александр Кан проходит по делу о контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей. Рассмотрение обвинений началось в феврале. Сам фигурант находится в международном розыске, а мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана ему заочно.

Ранее в Москве задержали гендиректора одного из крупнейших брендов косметики MIXIT Олега Пая. Его подозревают в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В феврале 2026 года силовики провели обыски в офисе MIXIT и по адресам проживания руководителей компании, включая соосновательницу Елену Назарову и Олега Пая. В СМИ активно обсуждались разные версии: от налоговых нарушений до корпоративного конфликта с бывшей сотрудницей Галиной Рязановой.