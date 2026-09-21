Житель Камчатки получил 2 года за фиктивную регистрацию 121 иностранца

Житель Петропавловска-Камчатского оформил фиктивный миграционный учёт сразу на 121 иностранца, хотя не собирался предоставлять им жильё. За эту схему ранее судимый 42-летний мужчина получил два года колонии общего режима, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Массовую постановку иностранцев на учёт мужчина проводил с 19 марта по 29 мая 2026 года. В документах он указывал адреса в Петропавловске-Камчатском как места пребывания людей, которые на самом деле там не жили. В результате миграционные органы получали недостоверную информацию о местонахождении иностранцев. Это, как указал суд, не позволяло в полной мере контролировать соблюдение ими требований миграционного законодательства и отслеживать их перемещения по России.

Подсудимый признал вину. Суд также принял во внимание его раскаяние, явку с повинной по двум эпизодам и наличие малолетних детей. Однако при назначении наказания учли и то, что мужчина уже отбывал лишение свободы и вскоре после освобождения вновь совершил преступление. Ему назначили два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчину признали виновным по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке иностранца или лица без гражданства на учёт по месту пребывания. Решение пока не вступило в силу. Обжаловать приговор можно в течение 15 суток.

Ранее в Смоленской области вынесли приговор участникам преступной группы, которые стояли за незаконным ввозом в Россию жителей африканских стран. Суд установил, что трое фигурантов действовали по предварительному сговору и за деньги помогали иностранным гражданам попадать в РФ в обход установленных пунктов пропуска через государственную границу. Двое фигурантов получили по 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, третий — такой же срок условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф 50 тысяч рублей.