«Не давал уйти и предлагал интим»: Пьяный мужчина домогался двух школьниц в Мытищах

В Мытищах проводится проверка после сообщения о приставаниях мужчины к двум 15-летним школьницам. Полиция уже начала его искать.

Мужчина приставал к школьницам в Мытищах. Видео © Telegram/ МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ

Инцидент произошёл возле дома на Олимпийском проспекте. По словам подростков, пьяный мужчина предлагал им интимную близость, не давал уйти и оскорблял. Одна из школьниц утверждает, что незнакомец пытался схватить её сзади за талию, пишет телеграм-канал «Мытищи.Live • Новости».

Пострадавшие рассказали, что просили прохожих о помощи, но никто не вмешался. В подмосковной полиции сообщили, что сейчас устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Люблинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима 30-летнего владельца кофейни по делу о преступлениях сексуального характера против двух 13-летних школьниц. С несовершеннолетними он знакомился через Telegram, предлагал деньги за откровенные материалы, а затем добивался личных встреч.