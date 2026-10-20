Лесной «деликатес» с подвохом: Грибы-зонтики отправили жителя Подмосковья в больницу

В Красногорске врачи спасли мужчину, который отравился лесными грибами-зонтиками. Первые симптомы появились уже через полчаса после еды. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Московской области.

Врачи в Красногорске спасли мужчину после отравления лесными грибами. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи с тошнотой, многократной рвотой и общей слабостью. Почувствовав себя плохо, он сначала попытался самостоятельно вызвать рвоту. После этого мужчина обратился за медицинской помощью.

«Мы провели пациенту полный комплекс обследований: лабораторные анализы, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ. Результаты подтвердили диагноз – токсическое действие грибов. Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить электролитный баланс в организме», — рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Красногорской клинической больницы Мадинат Магомедова.

Уже через сутки состояние мужчины заметно улучшилось, после чего его выписали под наблюдение участкового терапевта. Вместе с тем специалисты подмосковного Минздрава напомнили об опасности употребления незнакомых лесных грибов.

Они также советуют отказаться от сырых, перезревших и червивых экземпляров и не покупать подобные продукты с рук. При первых признаках отравления необходимо сразу вызвать скорую помощь. Остатки съеденного рекомендуется сохранить, чтобы передать врачам.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае тяжёлого отравления грибами в Красногорске. Тогда пожилая женщина собрала грузди и опята, приготовила их и четыре дня подряд ела блюдо, не убирая в холодильник. Пенсионерку мучили рвота, диарея, озноб и сильная слабость. Однажды утром родственники не смогли её разбудить и вызвали скорую. В больнице пациентку осмотрели терапевт, реаниматолог и инфекционист, исключив острое нарушение мозгового кровообращения и отёк мозга. После нескольких дней лечения состояние женщины улучшилось.