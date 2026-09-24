Бабуля из Красногорска четыре дня ела грибы и отравилась до обморока и отёка мозга

Врачи Красногорской клинической больницы спасли пожилую женщину после тяжёлого отравления. За несколько дней до госпитализации пенсионерка набрала груздей и опят, приготовила их и затем четыре дня подряд ела блюдо, не убирая его в холодильник, сообщили в пресс-службе больницы.

Бабуле стало настолько плохо, что утром родственники не смогли её разбудить. До этого у неё были многократная рвота, диарея, озноб и сильная слабость. Близкие сначала пытались помочь самостоятельно, но затем вызвали скорую.

В приёмном отделении пациентку осмотрели терапевт, реаниматолог и инфекционист. Врачи исключили острое нарушение мозгового кровообращения и отёк головного мозга.

«На протяжении нескольких дней мы проводили пациентке инфузионную терапию для выведения токсинов и восполнения электролитного баланса», — рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко.

После лечения пенсионерка быстро пошла на поправку. Сейчас её состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Медики напоминают, что при рвоте, диарее, спутанности сознания, выраженной слабости и других признаках отравления не стоит пытаться самостоятельно определить причину недомогания. При ухудшении состояния необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Волгограде умерла 62-летняя женщина, госпитализированная с отравлением грибами. СК начал проверку. В облздраве сообщили, что она также страдала тяжёлым заболеванием, поэтому точную причину смерти установит экспертиза, а врачи сделали всё возможное.