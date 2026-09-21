«Ракурс не тот, цвет искажён»: Почему не стоит доверять ИИ во время сбора грибов в лесу

Отравления из-за слишком большого доверия к нейросетям при определении грибов уже случались. Об этом в беседе с RT напомнил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Он предупредил, что ошибка алгоритма в таком вопросе может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Поэтому ИИ допустимо использовать разве что как подсказку из серии «на что это похоже», но не как окончательный вердикт «это съедобно».

«Я бы не советовал сильно доверять ИИ в вопросах грибов и ягод. По фотографии он вполне может ошибиться. Ракурс будет не тот, цвет искажён, каких-то важных признаков просто не видно», — пояснил эксперт.

Среди причин — сама природа фотографии. Снимок не передаёт всех деталей, по которым обычно определяют вид: часть признаков просто не попадает в кадр или выглядит иначе.

Ранее миколог рассказала, что нейросети не находят грибные места и могут ошибаться в определении вида по фото, давая лишь общие подсказки. По её словам, конкретные места ИИ не покажет, а к определению по снимку стоит относиться осторожно. Внешний вид грибов сильно меняется в зависимости от условий, и разные виды бывают похожи — например, белый гриб варьируется от почти белого до охристо-коричневого, из-за чего нейросеть может ошибиться.