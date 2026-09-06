Лесной пожар вспыхнул в Анталье, к тушению привлекли авиацию

Лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья. Огонь охватил территорию рядом с лесным массивом в районе Кызыллы. Однако туристическим зонам и отдыхающим из России ничего не угрожает, утверждают власти.

Причина возгорания пока не установлена. К тушению привлекли шесть вертолётов, два самолёта, 12 пожарных машин, четыре водовоза и 85 специалистов. Спустя примерно три часа огонь удалось взять под контроль. В муниципалитете Антальи подчеркнули, что очаг находился за пределами основных курортных районов.

«Нет, не угрожают. Очаги находятся за пределами туристических районов. Дай Бог, очень скоро пожары будут потушены. Никаких причин для беспокойства», — сообщили РИА «Новости» в администрации провинции, отвечая на вопрос о безопасности российских туристов.

Ранее Life.ru рассказывал, что два российских самолёта-амфибии Бе-200ЧС продолжают помогать Турции тушить лесные пожары. Российские экипажи работают в стране с июля и вылетают на наиболее сложные очаги в условиях жары, сильного ветра и задымления. В частности, самолёты привлекали к тушению пожаров в провинциях Измир, Балыкесир и Мугла.