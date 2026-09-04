Российские Бе-200 сбрасывают сотни тонн воды на пожары в Турции

Два российских самолёта-амфибии Бе-200ЧС продолжают помогать Турции тушить лесные пожары в условиях сильной жары, ветра и задымления. Об этом сообщило Посольство России в Анкаре.

Самолёты несут дежурство в Турции с июля по просьбе Анкары и в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Российские экипажи работают в провинциях Стамбул, Измир, Балыкесир, Мугла, а также в районе Даламана.

С 1 июля по 15 августа Бе-200ЧС выполнили 28 полётов. Особенно напряжённым оказался день 29 июля в провинции Измир: за восемь часов экипаж совершил три вылета и сбросил на очаги пожаров 230 тонн воды.

На подготовку к вылету после получения команды у специалистов уходит не более 45 минут. Во время каждого полёта российских лётчиков сопровождают два представителя турецкой стороны, которые помогают координировать работу с наземными службами и другими воздушными судами.

Воду Бе-200 набирают как из озёр, так и из морских заливов. За 15–20 секунд самолёт способен принять на борт около 9–10 тонн воды, а максимальная вместимость достигает 12 тонн. Для повышения эффективности тушения в воду также добавляют пенообразователь.

В посольстве подчеркнули, что экипажам приходится работать при сильном ветре и волнении воды, ограниченной видимости из-за дыма, турбулентности и экстремально высоких температурах непосредственно над очагами возгораний.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия направила в Турцию два самолёта Бе-200ЧС для борьбы с сезонными лесными пожарами. Решение было принято после обращения турецкой стороны, а российская дипмиссия тогда подчёркивала, что экипажи будут работать вместе с местными спасательными службами. Спустя два месяца самолёты продолжают дежурство и участвуют в ликвидации наиболее сложных очагов.