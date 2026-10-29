«Летающая таблетка» из грозовой тучи: Пилоты в США встретили загадочный объект на высоте 12 км

Два пилота самолёта заметили загадочный серебристый объект во время полёта над американским штатом Огайо, однако диспетчеры не обнаружили его на радарах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC).

Инцидент произошёл вечером 16 августа 2026 года неподалёку от города Тиффин. Самолёт находился на высоте около 12,5 километра и приближался к мощному грозовому фронту. Экипаж решил пролететь через просвет между облаками, когда один из пилотов заметил впереди необычный предмет.

По словам лётчика, объект напоминал гигантскую серебристую таблетку высотой не менее девяти метров. Его поверхность была идеально гладкой, без складок, швов и сужений. Предмет ярко блестел, однако пилот предположил, что он лишь отражал солнечные лучи.

Неизвестный объект находился немного выше самолёта и, по оценке экипажа, двигался навстречу ему на высоте около 13 километров. Во время сближения расстояние между ними составляло примерно 3–5 километров. Затем предмет прошёл слева от воздушного судна и скрылся вдали. Вся встреча продолжалась около двух минут.

Лётчики немедленно связались с диспетчерским центром Кливленда и поинтересовались, находятся ли поблизости другие самолёты или метеозонды. Однако ни бортовая система предупреждения столкновений, ни приложение для отслеживания полётов ничего не показывали. Диспетчеры также сообщили, что не видят подозрительных объектов на радарах.

Один из пилотов успел сфотографировать необычный предмет на iPhone, когда тот находился уже примерно в 11 километрах позади самолёта. Позднее снимок и сведения о происшествии передали исследователю NUFORC Бену Хансену.

Специалисты рассматривают версию с высотным воздушным шаром, однако она вызывает вопросы. Объект, по словам очевидца, имел необычно правильную форму, а сведений о запланированных запусках подобных аппаратов в этом районе найти не удалось. Кроме того, пилот сомневается, что воздушный шар смог бы выдержать условия грозового фронта, в котором самолёт впоследствии столкнулся с обледенением двигателей и умеренной турбулентностью.

В NUFORC обратили внимание и на реакцию авиадиспетчеров. На записи переговоров один из них пошутил, что лётчикам следует указать в отчёте цвет встреченного инопланетянина. Исследователи считают, что подобное отношение способно мешать пилотам сообщать о потенциально опасных объектах. Происхождение серебристой «таблетки» пока остаётся неизвестным.