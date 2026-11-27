Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry НАТО около шести часов находился вблизи российских границ. Борт, зарегистрированный в Люксембурге, вылетел из международного аэропорта Шяуляй в Литве примерно в 02:45 мск, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».

Сначала самолёт взял курс на юго-запад и сделал круг неподалёку от границы Калининградской области. Затем он начал маневрировать над территориями Латвии и Эстонии рядом с российскими рубежами. По состоянию на 09:08 мск борт двигался на юго-запад в воздушном пространстве Латвии.

Boeing E-3A Sentry относится к системам ДРЛО — дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Такие самолёты используются для наблюдения за воздушной обстановкой, обнаружения и сопровождения целей, раннего предупреждения и координации действий авиации. По данным ВВС США, радиолокационная система E-3 Sentry имеет дальность более 250 миль.

Радиолокационный комплекс самолёта способен отслеживать воздушные цели на разных высотах, в том числе низколетящие. Полученные сведения экипаж может передавать командным центрам и использовать для управления действиями союзной авиации.

Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность усилением военной активности НАТО у западных границ страны. В альянсе называют наращивание присутствия в Европе мерами сдерживания.

Ранее НАТО направило самолёт AWACS в Польшу после падения трёх ракет на её территории. В альянсе заявляли, что борт позволит польским военным лучше отслеживать воздушную обстановку и оперативнее реагировать на возможные угрозы.