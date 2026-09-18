Лето 2026 года стало рекордным по числу свадеб в Москве за 10 лет

Лето 2026 года стало рекордным для Москвы по количеству зарегистрированных браков за последние десять лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С июня по август в городе поженились более 41 тысячи пар. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждая вторая церемония прошла во дворцах бракосочетания.

Самым востребованным оказался новый Митинский дворец, где за лето зарегистрировали почти 3 тысячи браков. Дворцы № 1 и № 4 выбрали ещё 2,8 тысячи и 2,7 тысячи пар соответственно.

Рекордным оказался и интерес к необычным площадкам. Более 8 тысяч пар воспользовались проектом «Новые адреса счастья», то есть на выездных площадках прошла примерно каждая пятая летняя свадьба. Лидером стал особняк Спиридонова с 687 церемониями.

Самой популярной датой стало 26 июня, когда в Москве сыграли около 1,5 тысячи свадеб. Эта дата вошла в тройку самых востребованных за последние 50 лет. Почти столько же браков зарегистрировали 8 августа, а 6 июня поженились около 1,3 тысячи пар.

Отдельный рекорд установил август. За месяц в столице зарегистрировали почти 15 тысяч браков, тогда как обычно на август приходится около 13 тысяч свадеб. Столько церемоний в последнем месяце лета в Москве не проводили с 2015 года.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё до начала свадебного сезона около 12,5 тысячи московских пар выбрали красивые даты для регистрации брака в 2026 году. Среди наиболее востребованных были даты с повторяющимися шестёрками, в том числе 6 июня и 26 июня.