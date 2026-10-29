Лето на западе, зима на востоке: Россию разделила многокилометровая граница холода

Россия оказалась разделена на две части мощным температурным фронтом. Пока западные регионы находятся под влиянием тёплого антициклона, на востоке страны установилась по-настоящему зимняя погода. Об этом свидетельствуют данные погодных карт и прогнозов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной необычного контраста стало противостояние циклонов и антициклонов, продолжавшееся последние две недели. В результате сформировалась протяжённая граница между тёплыми и холодными воздушными массами, проходящая приблизительно по линии Иркутск — Братск — Норильск.

К западу от этой линии температура превышает климатическую норму на 4–8 градусов. Особенно заметная положительная аномалия наблюдается в европейской части России, где сохраняется необычно мягкая для конца октября погода.

Восточнее температурного раздела ситуация резко меняется: разница между соседними регионами достигает 10–20 градусов. Так, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается около плюс 2–4 градусов, тогда как в Красноярске столбики термометров опустятся до минус 5–6.Ещё холоднее будет в Иркутске и Братске. По прогнозам, в ближайшие сутки-двое температура там может снизиться до минус 12–14 градусов.

Предварительные расчёты показывают, что температурный контраст может сохраниться и в начале ноября. В Новосибирске до середины месяца прогнозируют показатели на 6–9 градусов выше нормы, а в Иркутске и Братске периоды аномального холода могут продолжаться до 7–8 ноября. Судьба тёплого антициклона над центральной Россией должна определиться в начале следующей недели. Ожидается, что в первых числах ноября температура приблизится к климатической норме.