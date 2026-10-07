Лев-долгожитель Эрни умер в Екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, которому в этом году исполнилось 19 лет. Для представителей своего вида это почтенный возраст: в учреждении отметили, что в неволе африканские львы в среднем живут около 14–16 лет.

Эрни родился в 2007 году. Ещё львёнком он путешествовал по России с передвижным цирком, а затем оказался в зоопарке Екатеринбурга, где быстро стал любимцем сотрудников и посетителей.

Особенно гостям запомнился его пронзительный взгляд. Каждое утро хищник встречал первых посетителей грозным рыком, который за годы стал одной из его узнаваемых привычек.

За свою жизнь Эрни стал отцом 16 львят от разных львиц. Последняя из его спутниц, Эмма, по словам сотрудников, научила льва заботиться о потомстве. Однажды у пары появилось сразу пять детёнышей.

Малыши забирались на отца, лазали по его спине и играли с хвостом. Эрни терпеливо переносил их шалости, лишь иногда поглядывая на львицу. Выросшие детёныши впоследствии разъехались по другим зоопаркам России.

Сотрудники учреждения признались, что тяжело переживают утрату питомца, которого хорошо знали не только работники отдела хищных и мелких млекопитающих, но и постоянные посетители.

Ранее Life.ru рассказывал о другом льве-долгожителе — 17-летнем Хан Хане, прославившемся необычной прямой гривой и «чёлкой». Он жил в китайском зоопарке и годами привлекал внимание посетителей необычной внешностью. Сотрудники уверяли, что никакой укладки хищнику не делали: характерная причёска получалась из-за его привычки самостоятельно приглаживать шерсть.