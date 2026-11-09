Композитор Александра Пахмутова стала главной легендой России, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко в день её рождения. 9 ноября 2026 года народной артистке СССР исполнилось 97 лет.

Лещенко назвал Пахмутову главной легендой России. Видео © Пятый канал

«Хочется просто поклониться ей за её работу и сказать ей добрые слова, чтобы её не оставляли светлые мысли, душевный покой, тепло и любовь своего зрителя и слушателя», — поделился певец в беседе с Пятым каналом.

По словам исполнителя, музыка композитора передала дух целой эпохи и определила настроение нескольких поколений. За годы творчества она написала сотни песен, многие из которых вошли в классику отечественной эстрады.