Лев Лещенко назвал композитора Александру Пахмутову главной легендой России
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Алексей Никольский / POOL
Композитор Александра Пахмутова стала главной легендой России, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко в день её рождения. 9 ноября 2026 года народной артистке СССР исполнилось 97 лет.
Лещенко назвал Пахмутову главной легендой России. Видео © Пятый канал
«Хочется просто поклониться ей за её работу и сказать ей добрые слова, чтобы её не оставляли светлые мысли, душевный покой, тепло и любовь своего зрителя и слушателя», — поделился певец в беседе с Пятым каналом.
По словам исполнителя, музыка композитора передала дух целой эпохи и определила настроение нескольких поколений. За годы творчества она написала сотни песен, многие из которых вошли в классику отечественной эстрады.
Ранее Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днём рождения. Президент назвал её произведения достоянием отечественной культуры и пожелал здоровья, удачи и вдохновения.