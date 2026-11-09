Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 97-летием. Глава государства отметил, что её произведения по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что музыка Пахмутовой пронизана гордостью за выдающиеся свершения нашего народа. Глава государства от всей души пожелал композитору крепкого здоровья, удачи и, конечно же, вдохновения.

Пахмутова — народная артистка СССР и лауреат Государственных премий СССР и России. Среди её песен — «Нежность», «Команда молодости нашей» и «Надежда».

Ранее, в сентябре, Life.ru писал, что композитор, автор песен Александра Пахмутова пришла на Новодевичье кладбище в день памяти своего супруга Николая Добронравова. Вдова навела порядок на могиле вместе с родственниками и друзьями семьи. Был установлен новый крест и украшен мраморный цветник.