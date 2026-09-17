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Опубликовано 17 сентября, 10:42

«Улыбается мне, и я ему улыбаюсь»: Алекандра Пахмутова побывала на могиле мужа

96-летняя Александра Пахмутова пришла на могилу Добронравова в день его памяти

Обложка © Пресс-служба Культурного фонда Александры Пахмутовой

Обложка © Пресс-служба Культурного фонда Александры Пахмутовой

Композитор, автор песен Александра Пахмутова пришла на Новодевичье кладбище в день памяти своего супруга Николая Добронравова. 96-летняя вдова навела порядок на могиле вместе с родственниками и друзьями семьи. Был установлен новый крест и украшен мраморный цветник.

Фото © Пресс-служба Культурного фонда Александры Пахмутовой

Фото © Пресс-служба Культурного фонда Александры Пахмутовой

«Постоянно о нём вспоминаю. Поддержка Николая Николаевича всегда была моей главной опорой. И сейчас остаётся. Вот он смотрит на меня с портрета. Улыбается мне, и я ему улыбаюсь», рассказала Пахмутова журналистам kp.ru.

По её словам, чтобы в 96 лет найти силы продолжать жизнь, нужно всё время себя чем-то занимать. Последнее время Пахмутова занималась работой с семейными архивами. Она собрала и подарила Российской государственной библиотеке личные рукописи и творческие материалы своего супруга, а также собственные материалы прошлых лет.

Пара прожила вместе 67 лет, а результатом творческого союза Пахмутовой и Добронравова стали более 400 музыкальных произведений.

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Ранее народный артист Лев Лещенко порадовал поклонников редким кадром. В своём блоге исполнитель опубликовал совместный снимок с живой легендой отечественной музыки Александрой Пахмутовой. 96-летняя вдова поэта Николая Добронравова сейчас ведёт довольно закрытый образ жизни после его ухода в 2023 году.

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Татьяна Миссуми
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