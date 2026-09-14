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Опубликовано 13 сентября, 23:37

Левоцентристская оппозиция лидирует на выборах в Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Левоцентристская оппозиция получила преимущество на парламентских выборах в Швеции. По данным экзитпола телеканала TV4, её результат достиг 51,3% голосов.

В оппозиционный блок входят Социал-демократическая рабочая партия, Партия зелёных, Левая партия и Партия центра. Их соперники из правоцентристского блока «Тиде» набирают 47%.

Разница между двумя политическими лагерями составляет 4,3 процентного пункта. При этом заявленная погрешность исследования достигает 2,9 процентного пункта.

Экзитпол отражает результаты опроса избирателей после голосования и не заменяет официальный подсчёт бюллетеней. Итоговое распределение мест в парламенте определят после обработки голосов.

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Ранее сообщалось, что 13 сентября в Швеции начались выборы в парламент и органы местного самоуправления. Участки работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, а досрочное голосование внутри страны стартовало ещё 26 августа. Перед выборами опросы также отдавали небольшое преимущество левоцентристам: их поддерживали 50,8% респондентов против 47,6% у правого лагеря.

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Антон Голыбин
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