Lexus и BMW на много миллионов: В Петербурге поймали угонщиков элитных авто
В Петербурге задержали двух угонщиков элитных авто на 19,4 млн рублей
В Петербурге задержали двух подозреваемых в краже автомобилей на 19,4 млн рублей. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в серии краж дорогостоящих иномарок на общую сумму 19,4 миллиона рублей. По данным регионального управления МВД, фигурантами уголовных дел стали мужчины 30 и 52 лет.
В Петербурге задержали двух подозреваемых в краже автомобилей на 19,4 млн рублей. Фото © Telegram / Петербургская полиция
Следствие связывает задержанных с исчезновением трёх автомобилей. Первое заявление поступило ещё в декабре 2024 года, когда с парковки у дома на проспекте Науки в Петербурге пропал Lexus GS350 стоимостью 2,3 миллиона рублей.
В Петербурге задержали двух подозреваемых в краже автомобилей на 19,4 млн рублей. Фото © Telegram / Петербургская полиция
Спустя месяц из гаражного кооператива в посёлке Кузьмоловский похитили сразу два BMW. Стоимость X6 оценили в 11,3 миллиона рублей, а седана 730i — в 5,8 миллиона.
В Петербурге задержали двух подозреваемых в краже автомобилей на 19,4 млн рублей. Фото © Telegram / Петербургская полиция
Вторую машину позднее обнаружил представитель владельца в одном из паркингов на Орлово-Денисовском проспекте. На автомобиле уже стояли подменные регистрационные знаки.
В Петербурге задержали двух подозреваемых в краже автомобилей на 19,4 млн рублей. Фото © Telegram / Петербургская полиция
Выйти на подозреваемых удалось сотрудникам уголовного розыска петербургского Главка и Калининского района. Во время обысков у мужчин изъяли девять комплектов автомобильных номеров, ключи, документы на машины и мобильные телефоны.
Обоих задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Уголовные дела возбуждены по статье о краже в особо крупном размере. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства хищений.
Ранее Life.ru рассказывал о серийном угонщике, который похитил автовозы с дорогостоящими иномарками почти на 100 миллионов рублей. Среди пропавших машин были BMW, Porsche Panamera и Honda. Одну из партий автомобилей удалось обнаружить в ангарах после публикации в соцсетях, однако предполагаемый похититель успел скрыться.
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