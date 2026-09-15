«Лежал на земле»: «Украинская правда» раскрыла подробности перестрелки между СБУ и ГУР

Во время перестрелки между сотрудниками СБУ и бойцами ГУР в Киеве сотрудник СБУ Назар Верхола выстрелил в бойца военной разведки, который лежал на земле и не пытался применить оружие. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По версии собеседников издания, конфликт начался ночью возле дома ранее задержанного бойца РДК*. Один из бойцов подразделения «Тимур» открыл там предупредительный огонь из автомата.

Утром, когда сотрудники СБУ попытались увезти трёх задержанных, бойцы «Тимура» стали теснить конвой. Один из них достал пистолет и направил его на сотрудника СБУ. В ответ тот выстрелил ему в ногу, утверждают источники УП.

Ещё один боец ГУР получил ранение, предположительно от рикошета. Отдельно издание описывает выстрел в третьего бойца: по данным его собеседников, тот лежал на земле и не пытался применить оружие, когда в него выстрелил Верхола.

После этого сотрудника СБУ задержали. Как сообщает «Украинская правда», против него открыли дело о превышении служебных полномочий с применением оружия.

Перестрелка между сотрудниками СБУ и военнослужащими ГУР произошла в Киеве 1–2 сентября во время оперативных мероприятий и была связана с делом замкомандира террористической организации РДК* Степана Каплунова**. По версии СБУ, конфликт возник во время следственных действий по делу о якобы подготовке покушения на одного из «представителей российской оппозиции»; в результате стрельбы пострадали трое сотрудников ГУР. Владимир Зеленский назвал произошедшее «абсолютно позорной» ситуацией и потребовал расследования, а Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство. По фактам применения оружия подозрения предъявили двум участникам конфликта — сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР.

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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.