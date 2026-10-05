«Лежать насмерть!» Раненых из «Шквала» оставили «‎удерживать» позиции под Ореховом

Командование украинского полка «Шквал» решило не эвакуировать раненых военнослужащих с ряда позиций севернее Орехова в Запорожской области, оставив их продолжать оборону. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Несколько участков, занятых подразделением, попали под удары российских авиабомб. В результате атаки среди личного состава есть погибшие и пострадавшие.

«Командование полка решило оставить раненых на позициях для дальнейшего удержания обороны», — рассказал источник ТАСС.

Как уточнили в силовых структурах, речь идёт не об одной точке, а сразу о нескольких позициях «Шквала», расположенных к северу от Орехова.

Ранее Life.ru сообщал об ударах ФАБ-250 по пунктам временной дислокации ВСУ возле Преображенки, примыкающей к Орехову с севера. В Минобороны РФ тогда заявили, что российская авиация применила бомбы с модулями планирования и коррекции, а поражение целей подтвердили средствами объективного контроля.