Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 08:47

«Лежать насмерть!» Раненых из «Шквала» оставили «‎удерживать» позиции под Ореховом

Командование полка ВСУ «Шквал» бросило раненых бойцов на позициях у Орехова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Командование украинского полка «Шквал» решило не эвакуировать раненых военнослужащих с ряда позиций севернее Орехова в Запорожской области, оставив их продолжать оборону. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Несколько участков, занятых подразделением, попали под удары российских авиабомб. В результате атаки среди личного состава есть погибшие и пострадавшие.

«Командование полка решило оставить раненых на позициях для дальнейшего удержания обороны», — рассказал источник ТАСС.

Как уточнили в силовых структурах, речь идёт не об одной точке, а сразу о нескольких позициях «Шквала», расположенных к северу от Орехова.

Застали врасплох: Российские «Герберы» точным налётом ликвидировали целую роту ВСУ
Застали врасплох: Российские «Герберы» точным налётом ликвидировали целую роту ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об ударах ФАБ-250 по пунктам временной дислокации ВСУ возле Преображенки, примыкающей к Орехову с севера. В Минобороны РФ тогда заявили, что российская авиация применила бомбы с модулями планирования и коррекции, а поражение целей подтвердили средствами объективного контроля.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar