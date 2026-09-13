ВС РФ ударили ФАБ-250 по пунктам дислокации ВСУ у Преображенки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российская авиация уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Преображенки Запорожской области. Для ударов применили авиабомбы ФАБ-250 с унифицированными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.
«Успешное уничтожение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.
Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов и последующего контроля целей. Сколько объектов было поражено и какие потери понесли украинские подразделения, в Минобороны не уточнили.
Преображенка примыкает к Орехову с севера. Российские штурмовики заходят на окраины обоих населённых пунктов, сообщалось в свежем обзоре Life.ru. Днём ранее ВКС РФ поразили пункты дислокации противника в Запорожской и Сумской областях.
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