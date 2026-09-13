ВС РФ ударили ФАБ-250 по пунктам дислокации ВСУ у Преображенки

Российская авиация уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Преображенки Запорожской области. Для ударов применили авиабомбы ФАБ-250 с унифицированными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

«Успешное уничтожение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов и последующего контроля целей. Сколько объектов было поражено и какие потери понесли украинские подразделения, в Минобороны не уточнили.