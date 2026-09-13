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Опубликовано 13 сентября, 15:25

ВС РФ ударили ФАБ-250 по пунктам дислокации ВСУ у Преображенки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российская авиация уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Преображенки Запорожской области. Для ударов применили авиабомбы ФАБ-250 с унифицированными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

«Успешное уничтожение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов и последующего контроля целей. Сколько объектов было поражено и какие потери понесли украинские подразделения, в Минобороны не уточнили.

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Преображенка примыкает к Орехову с севера. Российские штурмовики заходят на окраины обоих населённых пунктов, сообщалось в свежем обзоре Life.ru. Днём ранее ВКС РФ поразили пункты дислокации противника в Запорожской и Сумской областях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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