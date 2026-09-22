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Регион
Опубликовано 22 сентября, 14:01

«Лезут по головам и по трупам»: Трампа предупредили о риске нового покушения

Депутат Колесник: Трампа ждут новые покушения из-за борьбы за власть

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Соперничество за власть в США может привести к новым покушениям на Дональда Трампа, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он напомнил о неоднократных нападениях на американских президентов, ставших своего рода «народной игрой». По оценке депутата, стремление получить власть заставляет участников политической борьбы прибегать к крайним мерам.

«Покушения ради обладания властью там стали нормой. Для них это уже как наркотик: лезут по головам и по трупам», — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

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Тем временем Дональд Трамп рискует лишиться обеих палат Конгресса из-за краха рейтинга. Американист полагает, что низкий рейтинг лидера республиканцев на выборах обвалится ещё сильнее.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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