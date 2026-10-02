ЛГБТ*-активиста Сироткина** заочно приговорили к четырём годам колонии

Кировский районный суд Ярославля заочно приговорил признанного иностранным агентом Ярослава Сироткина** к четырём годам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации и нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

После основного срока Сироткину** назначено ещё шесть месяцев ограничения свободы. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

По данным суда, с апреля 2024 года по октябрь 2025-го Сироткин**, позиционируя себя членом международного общественного движения ЛГБТ*, разместил в открытом канале не менее 22 публикаций, связанных с деятельностью запрещённого движения. Суд установил, что в постах содержались пропаганда и оправдание, а также сведения, побуждавшие к вступлению новых участников.

Сироткину** также вменили два эпизода нарушения порядка деятельности иностранного агента. В этот реестр его внесли 22 апреля 2022 года. Ранее активиста неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения требований законодательства об иноагентах.

Сейчас Сироткин** находится за пределами России и объявлен в федеральный розыск. Дело рассматривалось в его отсутствие.

Ранее Черёмушкинский районный суд Москвы запретил три интернет-страницы с текстом романа Рэйчел Рид «Жаркое соперничество». Основанием стала выявленная прокуратурой пропаганда экстремистской идеологии ЛГБТ*. Речь шла о пиратских ресурсах BookPlaneta, Siteknig и Libsafe: на двух из них текст произведения заблокировали, а с третьего страницу удалили. В судебном решении также упоминались изображения, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения». Сам роман рассказывает об отношениях двух профессиональных хоккеистов — россиянина Ильи Розанова и канадца Шейна Холландера.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.