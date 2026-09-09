Суд в Оренбурге смягчил наказание организаторам вечеринок в формате ЛГБТ*

В Оренбурге суд апелляционной инстанции сократил на несколько месяцев сроки заключения владельцу бара, администратору и арт-директору, осуждённым по делу об организации вечеринок в формате ЛГБТ*. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Коллегия по уголовным делам областного суда рассмотрела жалобы троих фигурантов и изменила вынесенный им в июне приговор. Изначально они получили от двух лет трёх месяцев до семи лет колонии общего режима. Суд первой инстанции признал доказанным проведение мероприятий, связанных с демонстрацией принадлежности к ЛГБТ*. Апелляция оставила приговор в силе, но уменьшила назначенные сроки на несколько месяцев.

Ранее в Москве мужчину отправили под арест за публикацию фотографии с символикой ЛГБТ*. Как следует из постановления, мужчина опубликовал в своём Telegram-сообществе пост со снимком. На фото он был в футболке с изображением, похожим на символику ЛГБТ*. Решение принял Тушинский суд. Даниила Неонова признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП.

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