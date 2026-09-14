Суд Москвы нашёл пропаганду ЛГБТ* в нашумевшем романе «Жаркое соперничество»

Черёмушкинский районный суд Москвы запретил три интернет-страницы, на которых был опубликован текст романа американской писательницы Рэйчел Рид «Жаркое соперничество». Причиной стала обнаруженная прокуратурой пропаганда экстремистской идеологии ЛГБТ*.

Речь идёт о страницах пиратских ресурсов BookPlaneta, Siteknig и Libsafe. На первых двух полный текст произведения сейчас заблокирован, а с третьего страница с романом, по имеющимся данным, удалена.

В судебном решении говорится, что на страницах были размещены «изображения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения». При этом, как отмечают СМИ, единственным изображением там была обложка романа с двумя хоккеистами перед розыгрышем шайбы.

«Жаркое соперничество» рассказывает об отношениях двух профессиональных хоккеистов — россиянина Ильи Розанова и канадца Шейна Холландера. В 2025 году по произведению был снят одноимённый сериал.

Замоскворецкий районный суд Москвы ранее огласил приговор Павлу Иванову**, трудившемуся в издательстве Popcorn Books. Ему назначено четыре года лишения свободы условно.