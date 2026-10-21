Ли Цян заявил о готовности КНР укреплять сотрудничество с Россией в ШОС и БРИКС

Пекин рассчитывает на более тесную координацию с Москвой при решении важных международных вопросов. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Стрельне под Санкт-Петербургом. Его слова приводит агентство «Синьхуа».

Одним из главных направлений совместной работы китайский премьер назвал Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. По его словам, взаимодействие на этих площадках должно способствовать консолидации стран глобального Юга, защите общих интересов и принципов справедливости.

Ранее Life.ru сообщал о встрече председателя правительства России Михаила Мишустина с Ли Цяном в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись 21 октября в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Во время встречи Мишустин сообщил, что за первое полугодие 2026 года взаимный туристический поток вырос примерно в полтора раза.