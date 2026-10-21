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Регион
Опубликовано 21 октября, 19:54

Ли Цян заявил о готовности КНР укреплять сотрудничество с Россией в ШОС и БРИКС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пекин рассчитывает на более тесную координацию с Москвой при решении важных международных вопросов. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Стрельне под Санкт-Петербургом. Его слова приводит агентство «Синьхуа».

Одним из главных направлений совместной работы китайский премьер назвал Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. По его словам, взаимодействие на этих площадках должно способствовать консолидации стран глобального Юга, защите общих интересов и принципов справедливости.

Ван И: Китай готов вместе с Россией защищать морские интересы и судоходство
Ван И: Китай готов вместе с Россией защищать морские интересы и судоходство

Ранее Life.ru сообщал о встрече председателя правительства России Михаила Мишустина с Ли Цяном в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись 21 октября в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Во время встречи Мишустин сообщил, что за первое полугодие 2026 года взаимный туристический поток вырос примерно в полтора раза.

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Вероника Бакумченко
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