«Либо есть, либо нет»: Сергей Безруков раскрыл секрет родительской любви
Актёр Сергей Безруков: Родительской любви мало не бывает
Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин
Родительскую любовь нельзя измерить количеством, уверен народный артист России Сергей Безруков. На премьере сказки «Чудо-Юдо» актёр рассказал, как эта тема раскрывается через его героя — чёрного мага Черногора.
«Но родительской любви не бывает мало, она либо есть, либо её нет», — подчеркнул собеседник Пятого канала.
Сергей Безруков раскрыл секрет родительской любви. Видео © Пятый канал
По его словам, Черногор очень любит дочь Отраду и пытается уберечь её от ошибок, которые совершили родители. Именно поэтому маг противится её браку с простым человеком.
Семейная картина затрагивает вопросы, выходящие за рамки сказочного приключения. В финале героям предстоит выбирать между бессмертием и человеческой жизнью, в которой есть любовь, страдания и борьба за близкого.
Ранее Сергей Безруков получил учёное звание доцента по специальности «Виды искусства». С 2022 года артист руководит актёрской мастерской во ВГИК, совмещая преподавание с работой в театре и кино.
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