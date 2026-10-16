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Опубликовано 16 октября, 10:32

«Либо есть, либо нет»: Сергей Безруков раскрыл секрет родительской любви

Актёр Сергей Безруков: Родительской любви мало не бывает

Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Родительскую любовь нельзя измерить количеством, уверен народный артист России Сергей Безруков. На премьере сказки «Чудо-Юдо» актёр рассказал, как эта тема раскрывается через его героя — чёрного мага Черногора.

«Но родительской любви не бывает мало, она либо есть, либо её нет», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Сергей Безруков раскрыл секрет родительской любви. Видео © Пятый канал

По его словам, Черногор очень любит дочь Отраду и пытается уберечь её от ошибок, которые совершили родители. Именно поэтому маг противится её браку с простым человеком.

Семейная картина затрагивает вопросы, выходящие за рамки сказочного приключения. В финале героям предстоит выбирать между бессмертием и человеческой жизнью, в которой есть любовь, страдания и борьба за близкого.

Не только Гамлет: Сергей Безруков назвал роли, которые так и не воплотил в жизнь
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Ранее Сергей Безруков получил учёное звание доцента по специальности «Виды искусства». С 2022 года артист руководит актёрской мастерской во ВГИК, совмещая преподавание с работой в театре и кино.

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