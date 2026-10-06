Либо с зерном, либо никак: Киев поставил ультиматум Евросоюзу

Украина не согласна вступать в Евросоюз, если для её аграрного экспорта сохранят постоянные ограничения на доступ к рынку объединения. Об этом министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил в беседе с Politico.

«Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», — сказал он.

По словам Высоцкого, Киев готов обсуждать временные ограничения на поставки продовольствия в течение переходного периода после присоединения к Евросоюзу. Однако постоянные лимиты, считает министр, противоречили бы самой логике членства.

Заявление прозвучало на фоне предложений Еврокомиссии по подготовке ЕС к будущему расширению. Брюссель прямо указал, что из-за масштабов и высокой производительности украинского агросектора для чувствительной сельхозпродукции могут потребоваться специальные меры, существенно ограничивающие финансовую поддержку и доступ к рынку.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить возможности для временных защитных мер в экономике, на внутреннем рынке, а также в сфере юстиции и внутренних дел. Отдельный механизм предполагается предусмотреть на случай серьёзных нарушений новым членом базовых ценностей ЕС и принципа добросовестного сотрудничества. В наиболее тяжёлых случаях меры могут доходить до ограничения финансирования и приостановки права голоса в Совете ЕС.

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году, а в июне 2026-го открыла первый переговорный кластер, посвящённый основополагающим вопросам. Ранее СМИ сообщили, что даже после возможного вступления Украины в ЕС её аграрии могут столкнуться с ограниченным доступом к общему рынку и субсидиям. По данным Financial Times, такой сценарий обсуждается из-за опасений Польши, Франции и Италии, которые не хотят усиления конкуренции со стороны украинской сельхозпродукции. При этом Киев рассчитывает на полноценный доступ к европейскому рынку после присоединения к объединению.