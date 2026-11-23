Бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова заподозрили в растрате бюджетных средств на оплату личных водителей и охранников. По версии следствия, пять человек числились сотрудниками Министерства национального единства, хотя на самом деле обслуживали самого чиновника. О новом подозрении сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Как считают детективы, Чернышов организовал схему фиктивного трудоустройства, благодаря которой его личный персонал получал зарплату из государственной казны. При этом обязанности, предусмотренные должностями в министерстве, эти люди не выполняли.

К реализации схемы экс-вице-премьер, предположительно, привлёк двух руководителей структурных подразделений ведомства. Следствие утверждает, что они знали о фиктивном оформлении сотрудников, но регулярно составляли и подписывали документы с недостоверными сведениями об их работе. Именно на основании этих бумаг водителям и охранникам начисляли зарплату.

Бюджетные средства незаконно расходовались с марта по июнь 2025 года. Всего подозрения предъявили трём фигурантам. Действия Чернышова квалифицированы как организация растраты имущества путём злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Двум бывшим подчинённым вменяют участие в растрате и подделку служебных документов. Вина подозреваемых судом пока не установлена.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении масштабного расследования коррупционной схемы в украинской энергетике по делу «Мидас». По данным НАБУ, через подконтрольные предполагаемой преступной группе структуры с 2020 по 2025 год прошли более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро наличными. Следователи утверждали, что участники схемы получали от подрядчиков государственного «Энергоатома» откаты в размере 10–15% стоимости контрактов, а затем легализовывали деньги через криптовалюту, ценные бумаги и зарубежные инвестиционные фонды.